Десятки российских детей отравились хлором в бассейне

В Астрахани 30 человек отравились хлором в плавательном бассейне. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Большинство пострадавших — дети. ЧП произошло в спорткомплексе «Динамо».

Причиной отравления людей стало превышение концентрации хлора при обеззараживании воды. Потребовалась ли пострадавшим госпитализация, не сообщается.

Дополнение: Стало известно, что четверо детей находятся в реанимации, взрослые также госпитализированы.

18 сентября сообщалось, что российские дети отравились парами хлора при купании в одном из бассейнов Санкт-Петербурга. Тогда пятерых пострадавших направили в больницу с отравлениями легкой и средней тяжести, трем оказали медицинскую помощь на месте и не стали госпитализировать. Было возбуждено уголовное дело об услугах, не отвечающих требованиям безопасности.