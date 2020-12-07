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Десятки российских детей отравились хлором в бассейне

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Фото: Василий Нестеренко / «Коммерсантъ»

В Астрахани 30 человек отравились хлором в плавательном бассейне. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Большинство пострадавших — дети. ЧП произошло в спорткомплексе «Динамо».

Причиной отравления людей стало превышение концентрации хлора при обеззараживании воды. Потребовалась ли пострадавшим госпитализация, не сообщается.

Дополнение: Стало известно, что четверо детей находятся в реанимации, взрослые также госпитализированы.

18 сентября сообщалось, что российские дети отравились парами хлора при купании в одном из бассейнов Санкт-Петербурга. Тогда пятерых пострадавших направили в больницу с отравлениями легкой и средней тяжести, трем оказали медицинскую помощь на месте и не стали госпитализировать. Было возбуждено уголовное дело об услугах, не отвечающих требованиям безопасности.

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