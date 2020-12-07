После массового отравления людей в бассейне Астрахани возбуждено дело

В Астрахани возбуждено уголовное дело после массового отравления людей в бассейне. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Расследование ведется по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По версии следствия, утром 7 декабря во время занятий в бассейне спортивного комплекса «Динамо» купающимся детям и взрослым стало плохо. Их экстренно госпитализировали. По предварительным данным, работники комплекса нарушили технологию очистки бассейна, что привело к вбросу вредных веществ в воду и воздух. Их воздействие негативно повлияло на самочувствие посетителей бассейна.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

По последним данным, число отравившихся парами хлора увеличилось до 26, из них 19 — дети от 5 до 12 лет, сообщает ТАСС. Шестеро находятся в реанимации.

Об инциденте стало известно ранее 7 декабря. Первоначально сообщалось о 30 пострадавших.