Спасатель назвал неминуемой смерть участников вечеринки в бане

Смерть участников банной вечеринки, прыгнувших в бассейн с сухим льдом, была неминуема, считает бывший глава Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель России Александр Гофштейн. Его объяснение приводит РИА Новости.

По словам Гофштейна, отравление углекислым газом, который выделился при контакте сухого льда с водой, означает стопроцентную смерть. «Его аналог [углекислого газа], угарный газ, перетравил неимоверное количество людей в гаражах с открытыми и закрытыми дверями с работающими автомобилями. Несколько полных вдохов углекислого газа — это смерть», — заключил спасатель.

Откачать людей в этом случае можно только с помощью вентиляции легких, но для этого требуется специальное оборудование, а также чтобы помощь была быстрой, пояснил Гофштейн. «А пока доедут, пока довезут — шансов у них не было», — подытожил он.

28 февраля блогерша отпраздновала 29-летие в московском банном комплексе. В качестве сюрприза супруг именинницы Валентин высыпал килограммы сухого льда в бассейн. В результате над водой образовалось скопление углекислого газа. Гости не подозревали об опасности его вдыхания и прыгнули в воду. Погибли трое участников вечеринки, два — на месте, один позже скончался в реанимации. Среди жертв оказался супруг Диденко, организовавший эксперимент в непроветриваемом помещении.

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