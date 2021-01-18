Из кранов в российском селе потекла земля

Жители села Тополево Хабаровского края пожаловались на то, что из кранов в их квартирах потекла грязная вода. Одна из собственниц сравнила появившуюся жидкость с землей. Об этом сообщает издание DVHAB.

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Проблема появилась в квартале «Крылатское», где несколько дней назад отключили холодное водоснабжение. По словам россиянки, когда его вернули, из крана потекла темная вода, которая оставляла осадок на раковине и ванне. Женщина опасается, что загрязненная жидкость может испортить сантехнику. С подобной проблемой столкнулась и другая жительница села. Она обнаружила, что в кране скопилась грязь. На данный момент жители не могут пользоваться такой жидкостью и вынуждены покупать чистую питьевую воду.

Ситуацию с водой в селе прокомментировали представители местной администрации. Там подтвердили, что в селе были перебои водоснабжения, и заявили, что при его запуске после аварии «произошел гидравлический удар», в результате чего в сеть попали отложения железа и марганца. Вскоре, чтобы очистить ее от веществ, коммунальные службы промыли водовод и каналы.

Ранее в январе некоторые жители микрорайона ГРЭС в городе Мыски Кемеровской области обнаружили, что из кранов в их домах потекла вода с червями. Другие собственники не заметили в жидкости опарышей, но увидели песок и пластмассу. Вскоре прокуратура региона начала проверку, а представители местной администрации заявили, что взяли пробы воды.

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