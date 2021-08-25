В Москве продадут подаренную Сталиным генеральскую квартиру

В «доме со львами» на Патриарших прудах в Москве выставили на продажу квартиру Героя Советского Союза Михаила Малинина, в свое время подаренную военачальнику генералиссимусом Иосифом Сталиным. Об этом говорится в сообщении аукционного дома «Литфонд», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Дом, где расположена жилплощадь, был построен в Ермолаевском переулке в 1944-1945 годах. Ворота с обеих сторон здания украшают огромные скульптуры львов на высоких тумбах.

Фото: пресс-служба аукционного дома «Литфонд» 1 /5

Жителями дома в разное время были маршал СССР Иван Конев, звезда оперной сцены Елена Образцова и ее муж дирижер Большого театра Альгис Жюрайтис. Генерал-полковник Михаил Малинин, соратник маршала Константина Рокоссовского, занимал квартиру №1 с супругой Надеждой Грековой, которая в 1938-1947 годах была председателем Верховного Совета Белорусской ССР, а позднее — первым замминистра пищевой промышленности РСФСР.

В квартире сохранилась историческая планировка: черный вход с кухней и бывшей комнатой для прислуги, анфиладное расположение комнат (дверные проемы находятся напротив друг друга, все помещения проходные) — гостиная, кабинет, две спальни, столовая, закрытая кухня, гостевая спальня, просторный холл. Окна выходят на три стороны.

Аукцион по продаже квартиры пройдет 7 сентября 2021 года в онлайн-формате. Торги начнутся с самого высокого предложения, полученного в ходе предаукционных просмотров. На данный момент стартовая цена квартиры — 100 миллионов рублей.

Михаил Малинин — начальник штаба 1-го Белорусского фронта, генерал-полковник. Родился 16 декабря 1899 года, скончался в Москве в 1960-м. Похоронен на Новодевичьем кладбище. В память о нем названы улицы в Минске и в поселке Антропово Костромской области.