Названы самые зеленые города России

Россияне считают Сочи самым экологичным и зеленым городом России. Это следует из опроса, проведенного в социальных сетях сервисом бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, материалы исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

По мнению 23 процентов респондентов, город Сочи достоин первого места в рейтинге самых зеленых городов России. Общая площадь лесов в регионе Большого Сочи составляет примерно 350 тысяч гектаров, выяснили исследователи.

Второе место занял Горно-Алтайск. Он получил 17 процентов голосов. Покрытая лесом площадь Алтайского края составляет 3,56 миллиона гектаров. «Бронзу» получила Ялта (также 17 процентов голосов). В десятку попали (в порядке убывания числа полученных голосов): Петрозаводск, Новосибирск, Уфа, Тольятти, Пермь, Иркутск и Кемерово. Москва в рейтинг не вошла.

Ранее в сентябре был назван способ удержать россиян от переезда в крупные города. Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что проблему массовой миграции граждан можно решить за счет формирования качественной среды в малых поселениях.