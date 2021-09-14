Назван способ удержать россиян от переезда в крупные города

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев полагает, что проблему массовой миграции россиян в крупные города можно решить за счет формирования качественной среды. Этот способ удержать россиян в малых городах он назвал в ходе расширенного заседания постоянной комиссии по социальным и культурным правам СПЧ, передает РИА Новости.

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Правозащитник указал, что, например, в Тобольске ставка сделана на малоэтажное строительство и сохранение уникального облика города. Он раскритиковал многоэтажное строительство. «Тобольск — красивый город, в котором не строят уродливые многоэтажки, — отметил Фадеев. — Там преобладает красивая застройка, соответствующая его внешнему виду. Здания, которые совсем недавно были в ужасном состоянии, восстановили, а не доломали, чтобы построить на их месте торговые центры — уродливые стекляшки».

Глава СПЧ призвал «думать о людях». Тобольск развивается благодаря созданию инфраструктуры, и потому его население не уезжает в расположенную поблизости Тюмень, пояснил Фадеев.

Весной 2021-го правозащитник поддержал предложение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) использовать труд заключенных вместо мигрантов из Средней Азии. По словам Фадеева, эта идея заслуживает обсуждения. «Это огромная проблема: здоровые мужики сидят в колониях, им нечего делать, и если будет разумно организован труд осужденных — почему нет», — сказал глава СПЧ.