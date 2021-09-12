Миграции россиян в Москву и Петербург предрекли спад из-за новых городов

Резидент экспертного клуба ЦСР, управляющий партнер Squire Patton Boggs Александр Долгов предрек, что миграцию россиян в Москву и Санкт-Петербург ожидает спад из-за строительства новых городов в Сибири по плану министра обороны Сергея Шойгу. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Если проект будет реализовываться так, как это видят инициаторы, то население Сибири будет увеличиваться, а приток молодых людей в Москву и Санкт-Петербург сократится за счет новых возможностей, которые будут создаваться на территории будущими центрами притяжения», — прокомментировал эксперт.

По мнению Долгова, решить вопрос с привлечением людей в новые города можно за счет увеличенного материнского капитала и особых условий льготной ипотеки.

В августе 2021 года Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных городов и сделать их научно-промышленными и экономическими центрами. Инициативу поддержал губернатор Красноярского края Александр Усс, назвав предпосылкой к тому реализацию инвестпроекта «Енисейская Сибирь», в который регион входит вместе с республиками Тыва и Хакасия.