В Кремле допустили обсуждение Путина с Шойгу проекта новых городов в Сибири

Песков сообщил о возможном разговоре Путина и Шойгу в тайге о строительстве новых городов

Министр обороны России Сергей Шойгу мог обсудить с президентом страны Владимиром Путином недавно озвученную концепцию развития Сибири. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передают «Известия».

В Кремле допустили, что во время отдыха в тайге президент будет уделять время и рабочим вопросам по социально-экономической повестке страны.

«Подобные программы развития, конечно, они формулируются сначала рамочно, концептуально, а потом уже очень тщательно прорабатываются. В этих случаях проделывается "титаническая работа"», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что Путин после визита в Благовещенск на несколько дней задержится с главой Минобороны в сибирской тайге.

В августе 2021 года Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных городов и сделать их научно-промышленными и экономическими центрами. Инициативу поддержал губернатор Красноярского края Александр Усс, назвав предпосылкой к тому реализацию инвестпроекта «Енисейская Сибирь», в который регион входит вместе с республиками Тыва и Хакасия.