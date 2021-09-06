В российском регионе заявили о предпосылках для создания новых городов

В Красноярском крае заявили о предпосылках для создания новых городов. О возможном развитии региона рассказал его губернатор Александр Усс, его слова приводят РИА Новости.

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По словам Усса, регион вместе с Республиками Тыва и Хакасия входит в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь», по которому до 2027 года планируют создать для россиян 70 тысяч рабочих мест. «Все это создает предпосылки и для появления на карте Красноярского края новых современных городов», — пояснил губернатор.

Усс отметил, что в Красноярском крае уже создавали новые населенные пункты — поселки при освоении нефтяных месторождений. Среди преимуществ территории губернатор назвал потенциал для развития экономики, науки и промышленности, а также удобное географическое расположение.

В августе 2021 года министр обороны России Сергей Шойгу выступил с инициативой построить в Сибири несколько крупных городов. Новые поселения должны стать научно-промышленными и экономическими центрами. Подобные проекты обсуждались и в советскую эпоху.