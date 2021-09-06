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Шойгу объяснил идею строительства новых городов в Сибири

Шойгу: «можно продумать систему подъемных для приезжающих в Сибирь»
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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Министр обороны Сергей Шойгу объяснил, как появилась идея строительства новых городов. Об этом он рассказал в интервью РБК.

По его словам, условия для людей, живущих в Сибири, должны стать совсем иными. «Современным городам нужно правильное зонирование. Вместо грязных промзон и бесконечных пробок должны быть грамотно спланированные пространства — и для работы, и для отдыха, и при этом обеспечивающие мобильность», — указал он.

Министр предложил продумать систему поощрения россиян, желающих переселиться в Сибирь. «Можно систему подъемных, льготных кредитов для приезжающих, предоставление по "сибирской" ипотеке благоустроенного жилья или земельных участков для строительства собственного дома. Увеличить размер материнского капитала и еще многое другое», — сказал он. Шойгу указал, что эти меры создадут так называемый эффект агломераций, когда вслед за людьми приходит бизнес для оказания различных услуг: от туризма и торговли до образования.

В том же интервью министр отметил, что строительство новых городов в Сибири поможет раскрыть экономический потенциал региона, привлечь соотечественников из-за границы. Кроме того, это способствует устойчивому развитию российской экономики и уменьшению диспропорции в развитии Сибирского региона в сравнении с европейской частью России.

28 августа высокопоставленный источник из Республики Хакасия рассказал, что первый из нескольких городов в Сибири, которые появятся по идее министра обороны России Сергея Шойгу, скорее всего будет построен по типу Электрограда. По его словам, город решили возвести в Минусинской котловине в районе границы Красноярского края и Хакасии. В 1970-е годы там началось строительство крупного промышленного района из 12 заводов. Предприятия должны были производить продукцию для энерготехнического комплекса Ангаро-Енисейского макрорегиона. В городе также хотели построить учебные и научные центры. Однако в 1980-х годах проект приостановили. Предположительно, министр решил возродить нереализованную в советское время задумку.

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