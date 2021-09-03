В России построят город Спутник

Минвостокразвития анонсировало строительство в России нового города. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) было объявлено, что поселение с 2,8 миллионами квадратных метров жилья будет возведено в 30 километрах под столицей Приморья Владивостоком. По расчетам ведомства, в городе должны будут проживать 300 тысяч человек. Вместе же с Владивостоком и Артемом население городской агломерации превысит миллион человек.

Мегастройка

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что Спутник будет построен через десять лет. Он уточнил, что муниципалитет будет располагаться в непосредственной близости от аэропорта, самого Владивостока и кольцевой автодороги. При этом, по его словам, изначально город был рассчитан на 50 тысяч человек.

В свою очередь, вице-премьер России, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев высказал мнение, что создавать на Дальнем Востоке новые города стоит, когда возникают новые экономические мощности. По его мнению, сейчас следует сосредоточиться на развитии уже существующих. Как отметил чиновник, власти исходят из необходимости обеспечить население не только жильем, но и работой.

Другие города

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил создать новый российский город в Амурской области рядом с космодромом «Восточный». Он опубликовал в Facebook снимок мобильной семиэтажной башни для обслуживания ракет типа «Союз-2» и написал к нему пост с предложениями конкретного места для строительства. «Вот здесь, на базе нашего Циолковского, и надо строить новый большой город. Город российской космонавтики. Не только для обеспечения ритмичной работы космодрома, но и для создания конструкторских бюро, инженерных центров и производства ракетно-космической техники», — указал он.

Министр обороны Сергей Шойгу также в августе 2021 года выступил с идеей строительства новых городов в Сибири. На встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН он предположил, что новые места станут научно-промышленными и экономическими центрами.

Материалы по теме Красивая ошибка. Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло? «Как прежде уже не будет» Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?

Позднее стало известно, что первый из городов, которые появятся по идее Шойгу, скорее всего будет построен по типу Электрограда. Поселение решили возвести в Минусинской котловине в районе границы Красноярского края и Хакасии. В 1970-е годы там началось строительство крупного промышленного района из 12 заводов. Предприятия должны были производить продукцию для энерготехнического комплекса Ангаро-Енисейского макрорегиона. В городе также хотели построить учебные и научные центры. Однако в 1980-х годах проект приостановили, к тому времени там возвели два завода, которые позже закрылись. Вероятно, министр решил возродить нереализованную в советское время задумку. На территории есть необходимая инфраструктура, включая ГЭС, дороги, аэропорт, а также университет и институт, на основе которых можно создать научный центр.

Кроме того, временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал возможный срок, к которому Хабаровск разрастется до города-миллионника. По его словам, это может произойти уже к 2034 году. Он пояснил, что уже в 2024 году власти планируют вводить по 1 миллиону квадратных метров в год. «Это от 30 до 50 тысяч человек. Поэтому это очень легко считается», — заявил врио региона. Как подсчитал политик, при таких темпах ввода жилья к 2029 году население города увеличится на 250 тысяч жителей, а к 2034-му — еще на четверть миллиона человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают появление новых городов необходимым для развития страны. При этом он подчеркнул, что строить новые города и развивать уже существующие — одинаково важно.