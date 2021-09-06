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Идею заселения новых городов в Сибири назвали нереалистичной

Урбанист Петр Иванов: России неоткуда взять людей, готовых ехать в новые города в Сибири
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Фото: Станислав Савельев / Reuters

Строительство новых городов в Сибири, инициированное главой Минобороны Сергеем Шойгу, можно сравнить с освоением Зауралья во времена СССР, заявил РИА Новости урбанист, основатель «Лаборатории гражданской инженерии» Петр Иванов. Он усомнился в том, что жители европейской части России поедут в будущие сибирские города.

Эксперт отметил, что население России сокращается, поэтому стране неоткуда взять людей, готовых заселиться в новые города. «Надежда на то, что идея новых городов станет новой стройкой БАМ, когда из средней полосы активные граждане потянутся осваивать новые территории, звучит нереалистично, — подчеркнул Иванов. — Лихое заселение бесплодных территорий по китайскому сценарию возможно только в условиях административно-командного расселения, которое, я надеюсь, никогда не вернется в нашей стране».

О строительстве новых городов Сергей Шойгу рассказал в августе 2021 года. Он выступил с инициативой на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН. По предположениям министра, новые места станут научно-промышленными и экономическими центрами.

Шойгу предложил продумать систему поощрения россиян, желающих переселиться в Сибирь. Он назвал возможные меры поддержки — это предоставление переселенцам льготной ипотеки, подъемных денег, земельных участков для строительства собственных домов. Кроме того, для них может быть увеличен размер материнского капитала.

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