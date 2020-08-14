Главный финансовый центр США растерял жителей

Более 13 тысяч квартир опустели на Манхэттене в центре Нью-Йорка с начала пандемии коронавируса. Эта отметка увеличилась больше чем в два раза по сравнению с прошлым годом и стала самой высокой за последние 14 лет, сообщает CNBC.

Количество сделок аренды недвижимости начало стремительно падать в марте 2020 года, когда была объявлена пандемия коронавируса. Тогда большинство арендаторов покинули свои квартиры, а главный финансовый центр США фактически растерял своих жителей. Агентства по поиску жилья ожидали возвращения клиентов на рынок летом. Но в июне количество пустующих квартир достигло 7,5 тысячи, а в июле 10 тысяч.

Специалисты предполагают, что падение продолжится и осенью. Это может сильно повлиять на экономику страны в целом. «На данный момент уровень миграция из города намного выше, чем в город, поэтому следующие пару лет, особенно в Верхнем Ист-Сайде, будут очень трудными для арендодателей. Они потеряют существенную часть дохода и будут не состоянии платить налог на недвижимость», — рассказал Джонатан Миллер, генеральный директор компании Miller Samuel, занимающейся оценкой недвижимости.

Ранее сообщалось, что совокупное богатство жителей Нью-Йорка за последний год сократилось примерно на 336 миллиардов долларов (13 процентов) из-за последствий пандемии коронавируса.

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