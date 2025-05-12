Половина непродовольственных торговых сетей России станет убыточной

«Ъ»: Половина крупных непродовольственных ретейлеров получат убыток в 2025 году

По итогам 2025 года около половины крупнейших непродовольственных ретейлеров могут зафиксировать убытки, поскольку первый квартал оказался очень слабым в плане продаж. Об этом со ссылкой на оценки участников рынка пишет «Коммерсантъ».

Руководитель отдела аренды торговых площадей CORE.XP Надежда Цветкова отметила, что многие торговые сети столкнулись с падением выручки на 30-35 процентов. «Платформа ОФД» подсчитала, что за первый квартал покупки одежды и обуви в целом по рынку упали на 12 процентов в годовом выражении, а средний чек вырос всего на 3 процента.

Вице-президент Союза торгцентров России (СТЦ) Алексей Блюмкин подтвердил, что в этом году финансовые результаты крупных торговых сетей окажутся значительно хуже, чем в 2024-м.

Например, убыток «Спортмастера» может вырасти с 1,5 миллиарда рублей до 12,2 миллиарда, сети «Твое» — с 372 миллионов рублей до 1,4 миллиарда, обувной сети Kari — с 329 миллионов до 6,4 миллиарда, а «Подружки» — с 678 миллионов до 1,7 миллиарда рублей.

По мнению эксперта, в минус уйдут и прибыльные ранее сети, например, юрлицо Hoff при сохранении тенденций закончит год с результатом минус 1,3 миллиарда рублей, хотя в 2024-м ретейлер отчитался о прибыли в размере 191 миллиона. Гендиректор сети «Подружка» Станислав Мелингер не согласился с прогнозом, но признал, что конъюнктура ухудшилась.

Глава департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева объяснила, что падение продаж связано с переходом людей на сберегательную модель потребления (держат свободные средства на вкладах), а также с активным уходов в онлайн-каналы.

Плохие финансовые результаты ретейлеров могут привести к закрытию ряда магазинов, если компаниям не удастся договориться о снижении ставок с собственниками помещения.

Ранее генеральный директор Национального обувного союза Ян Беляев рассказал о кризисной ситуации в индустрии. По его словам, закрытие крупнейших фабрик, которые производили обувь, связано с нехваткой у покупателей денег и наличием дешевых вариантов из Китая, которые можно доставить через маркетплейсы.