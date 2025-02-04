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12:53, 4 февраля 2025Экономика

Проблемы с продажей обуви в России объяснили отсутствием денег

«Ъ»: Продавцы зимней обуви связали низкие продажи с нехваткой денег у россиян
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Производители и продавцы зимней обуви сталкиваются с падением продаж в России, при этом теплая зима в центральном регионе повлияла на это факт лишь опосредовано, сама проблема проявилась еще до нее. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет «Коммерсантъ».

Генеральный директор Национального обувного союза Ян Беляев объяснил, что у покупателей просто нет денег и они стали экономить, выбирая через маркетплейсы более дешевый импорт. В целом ситуация в обувной индустрии сложная — более 60 крупнейших обувных фабрик обанкротились или закрылись. Зимние ботинки и сапоги не выходит продать даже со скидкой.

Эксперт рынка ретейла и партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская рассказала, что погода все же добавила проблем для сектора. Скоро в магазины начнет приходить новая коллекция, но нынешняя далека от того, чтобы быть проданной. «Будет банально некуда складывать зимнюю коллекцию на приход весенне-осенней», — заключила она.

Онлайн-продавцы чувствуют себя довольно уверенно в финансовом плане, но и им приходится давать максимальные скидки на залежавшийся товар, добавил эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов. По его словам, все хотят освободить склады к апрелю.

Ранее сообщалось, что в 2024 году треть покупок одежды и обуви за рубежом в России пришлась на Китай — рост 19,3 процентного пункта. До этого на первой позиции находились США, но теперь доля покупок в американских магазинах снизилась до 25,6 процента (минус 13,5 процентных пункта).

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