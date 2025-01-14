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08:04, 14 января 2025Экономика

Россияне бросились покупать одежду и обувь в Китае

«Ъ»: Треть покупок россиянами одежды в 2024-м за рубежом пришлась на Китай
Вячеслав Агапов

Фото: Unsplash

По итогам 2024 года треть покупок одежды и обуви за рубежом в России пришлась на Китай. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Покупки одежды и обуви в КНР за год выросли на 19,3 процентного пункта — ранее лидером были США, но теперь доля покупок в американских магазинах снизилась до 25,6 процента (минус 13,5 п.п.).

По словам гендиректора Fashion Consulting Group (FCG) Анны Лебсак-Клейманс, россияне бросились заказывать в КНР товары из категории фешен несмотря на сокращение в пять раз нормы беспошлинного ввоза товаров для физлиц. Причиной стал уход иностранных брендов из страны. Часть товаров представлены на маркетплейсах, однако ассортимент там меньше и зачастую ограничен более дешевыми и базовыми позициями. При этом заказы из Китая доступны для российских покупателей и просты в оплате.

В CDEK.Shopping отметили, что число заказов импортной одежды и обуви выросло на 47 процентов в годовом выражении из-за сужения выбора и роста цен на внутреннем рынке. По словам президента и управляющего партнера Inventive Retail Group Тихона Смыкова, такая тенденция может вынудить традиционные розничные магазины адаптироваться к изменяющимся условиям рынка, расширять ассортимент товаров, улучшать качество обслуживания клиентов и расширять онлайн-присутствие.

В России 30,7 процента жителей прекратили приобретать товары на сайтах брендов. Вместо этого они приобретают их со скидкой на маркетплейсах. При этом почти 55 процентов россиян заявили, что из-за скидок, предлагаемых маркетплейсами, малый и средний бизнес оказались в ситуации неравной конкуренции. Кроме того, по мнению потребителей, бонусы онлайн-площадок оборачиваются падением качества товаров и услуг у малых и средних предпринимателей.

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