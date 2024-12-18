Почти треть россиян отказались покупать товары на сайтах брендов

Больше 30 процентов россиян предпочли маркетплейсы магазинам брендов

В России 30,7 процента жителей прекратили приобретать товары на сайтах брендов, так как нашли то, что им нужно, со скидкой на маркетплейсах. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на опрос, проведенный центром «Позиция».

При этом почти 55 процентов россиян заявили, что из-за скидок, предлагаемых маркетплейсами, малый и средний бизнес оказались в ситуации неравной конкуренции. Кроме того, по мнению потребителей, бонусы онлайн-площадок оборачиваются падением качества товаров и услуг у малых и средних предпринимателей.

Отмечается, что во время распродаж потребители чаще всего покупают со скидками одежду и обувь (42,2 процента). Еще 28,5 процента выбирают бытовую технику и электронику. Кроме того, в списке самых популярных позиций продукты питания и бытовая химия (27,3 процента), товары для дома и сада, красоты и здоровья (по 20,6 процента).

Ранее Госдума согласилась ужесточить правила работы российских маркетплейсов. Отныне эти площадки должны подтверждать качество размещаемых товаров и предоставлять потенциальным покупателям ссылку на государственный реестр сертификатов соответствия в описании продукции.

До этого маркетплейсам посоветовали избавиться от малоинформативных отзывов, которые могут вводить в заблуждение покупателей.