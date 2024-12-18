Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:35, 18 декабря 2024Экономика

Почти треть россиян отказались покупать товары на сайтах брендов

Больше 30 процентов россиян предпочли маркетплейсы магазинам брендов
Кирилл Луцюк

Фото: Shutterstock / Fotodom

В России 30,7 процента жителей прекратили приобретать товары на сайтах брендов, так как нашли то, что им нужно, со скидкой на маркетплейсах. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на опрос, проведенный центром «Позиция».

При этом почти 55 процентов россиян заявили, что из-за скидок, предлагаемых маркетплейсами, малый и средний бизнес оказались в ситуации неравной конкуренции. Кроме того, по мнению потребителей, бонусы онлайн-площадок оборачиваются падением качества товаров и услуг у малых и средних предпринимателей.

Отмечается, что во время распродаж потребители чаще всего покупают со скидками одежду и обувь (42,2 процента). Еще 28,5 процента выбирают бытовую технику и электронику. Кроме того, в списке самых популярных позиций продукты питания и бытовая химия (27,3 процента), товары для дома и сада, красоты и здоровья (по 20,6 процента).

Материалы по теме:
На маркетплейсе можно заработать. Как это сделать начинающим предпринимателям?
На маркетплейсе можно заработать.Как это сделать начинающим предпринимателям?
9 октября 2024
Экономия в действии. Названы способы сберечь семейный бюджет и тратить с умом
Экономия в действии.Названы способы сберечь семейный бюджет и тратить с умом
Реклама
11 октября 2024

Ранее Госдума согласилась ужесточить правила работы российских маркетплейсов. Отныне эти площадки должны подтверждать качество размещаемых товаров и предоставлять потенциальным покупателям ссылку на государственный реестр сертификатов соответствия в описании продукции.

До этого маркетплейсам посоветовали избавиться от малоинформативных отзывов, которые могут вводить в заблуждение покупателей.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Два поезда столкнулись на севере России, среди пострадавших могут быть дети. Что известно о крушении?

      Власти рассказали о ходе эвакуации с места столкновения поездов в Мурманской области

      Российского режиссера выдворили с рейса в Москву за пьянство

      В прямой линии Путина примут участие иностранные журналисты

      В офисе Зеленского назвали Орбана «назойливым гонцом»

      Сломавшая ногу Ким Кардашьян смутила фанатов формой гипса

      Россиянин запер супругу и сына в доме из-за конфликта и пустил туда газ

      Нижняя палата парламента Чехии утвердила запрет двойного гражданства для россиян

      В России начали продавать интимную смазку со вкусом холодца с хреном и селедки под шубой

      Раскрыта неожиданная опасность новогодней мишуры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше