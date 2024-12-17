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15:48, 17 декабря 2024Экономика

В России ужесточили правила работы маркетплейсов

Госдума обязала маркетплейсы подтверждать качество размещаемых товаров
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем чтениях поправки в закон «О защите прав потребителей» и ужесточили правила работы российских маркетплейсов. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь торговые онлайн-площадки в РФ должны будут подтверждать качество размещаемых товаров и предоставлять потенциальным покупателям ссылку на государственный реестр сертификатов соответствия в описании продукции. До принятия закона подобной возможности у потребителей не было.

Подобная инициатива изначально принадлежала группе депутатов Госдумы и сенаторов. Поводом для рассмотрения вышеперечисленных поправок стали большие объемы размещаемой на маркетплейсах контрафактной продукции.

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На такую проблему ранее, в частности, указывал глава Союза предприятий и мастеров индустрии рукоделия и творчества «Созидание» Григорий Парамонов. В своем письме к министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову он призывал власти ввести солидарную ответственность подобных онлайн-площадок и продавцов товаров в случае нарушения прав на товарные знаки и маркировку товара.

В свою очередь, глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов утверждал, что за последнее время на маркетплейсах стали активнее размещать продукцию без указания сроков годности и страны-производителя. В Минпромторге признали наличие подобной проблемы и пообещали привлечь российские маркетплейсы к более тщательному контролю за поставщиками и товарами.

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