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14:06, 27 ноября 2024Экономика

В России усилят контроль за продажей товаров на маркетплейсах

Минпромторг пообещал привлечь маркетплейсы к контролю за продаваемыми товарами
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

В Министерстве промышленности и торговли пообещали привлечь российские маркетплейсы к контролю за товарами, продаваемыми на этих интернет-площадках. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ответ ведомства главе «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олегу Павлову.

Ранее руководитель организации обратился в Минпромторг с просьбой усилить меры по контролю за поступающими на маркетплейсы товарами. Павлов, в частности, пожаловался на большое количество продаж контрафактной продукции. Кроме того, его не устраивал тот факт, что на некоторых товарах не указаны сроки годности, а также страна производителя.

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В Минпромторге в ответ на это обращение пообещали усилить контроль за незаконным оборотом товаров при торговле на маркетплейсах. В ведомстве назвали данную проблему важной. По итогам заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, состоявшегося 25 сентября, ее члены пообещали привлечь подобные интернет-площадки к более тщательному контролю за поставщиками и товарами. Речь идет в том числе о необходимости исключить возможность продажи немаркированных товаров на маркетплейсах, отметили в ведомстве.

В первой половине октября 2024 года представители ОПИ предложили усилить госрегулирование маркетплейсов. Соответствующую инициативу они направили на рассмотрение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. В организации, в частности, предложили установить обязательные проверки документов на соответствие продукции и ввести административную ответственность за допуск к реализации нелегальной продукции на подобных интернет-площадках.

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