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09:54, 6 октября 2024Экономика

В России предложили усилить госрегулирование маркетплейсов

ОПИ предложила проверять документы маркетплейсов на соответствие продукции

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Общественная организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) направила премьер-министру России Михаилу Мишустину предложение усилить госрегулирование маркетплейсов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо организации.

По мнению представителей ОПИ, ключевые на рынке маркетплейсы отказываются принимать должные меры, по этой причине необходимо усилить их госрегулирование. Организация предлагает установить обязательные проверки документов на соответствие продукции, одновременно с введением административной ответственности маркетплейсов за допуск к реализации нелегальной продукции.

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ОПИ также призывает ввести административную или уголовную ответственность в отношении игроков рынка онлайн-торговли и руководителей таких компаний за реализацию запрещенных товаров, а также административную ответственность, если площадка допустила на платформу продавцов незаконной продукции, которая подлежит маркировке.

В письме также предлагается определять перечень «продукции повышенного риска» и запретить ее продажу через онлайн-площадки, в частности пестициды, агрохимикаты, аварийно химически опасные вещества, препараты для животных и другое. Кроме того, ОПИ предлагает ввести гражданско-правовую ответственность онлайн-площадок перед покупателями за качество продукции, не соответствующей требованиям.

«Маркетплейсы в погоне за прибылью продолжают сознательно пренебрегать надлежащим контролем за допускаемыми на свои площадки поставщиками и товарами, игнорируя имеющиеся инструменты и стремясь любыми средствами (в том числе за счет безопасности потребителей) нарастить свои обороты», — говорится в письме.

В организации считают, что отсутствие должного контроля усугубляет проблему распространения незаконных действий, в том числе, в сфере реализации такой опасной для здоровья продукции, как биологически активные добавки (БАД), а также делает площадки привлекательными для реализации иных видов нелегальной продукции. Аппарат правительства получил письмо ОПИ, направил его на рассмотрение в Роспотребнадзор, Минцифры и Роскомнадзор.

Ранее Роскачество сообщило, что в России в свободной продаже на маркетплейсах обнаружилось более 400 БАДов с запрещенными веществами, в том числе наркотическими. Другим серьезным нарушением стало превышение порогов биологически активных веществ до опасного уровня, которое способно привести к передозировке.

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      Олег Давыдов
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