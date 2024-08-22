На российских маркетплейсах нашли БАД с наркотиками

Роскачество обнаружило на маркетплейсах более 400 БАД с запрещенными веществами

В свободной продаже на маркетплейсах можно найти более 400 биологически активных добавок (БАД) с запрещенными веществами, в том числе наркотическими. Об этом со ссылкой на исследования Роскачества сообщает РИА Новости.

В качестве примеров таких веществ, которые замечены в рамках мониторинга, приведены ашваганда (аитания снотворная), якорцы стелящиеся (tribulus terestis), эфедра, кава-кава и листья коки. За продажу двух последних позиций в России предусмотрена уголовная ответственность.

Также более 60 тысяч БАД продавались без свидетельства о государственной регистрации, что стало одним из самых распространенных нарушений. Большая часть из них найдена в категориях «Добавки пищевые», «Спортивное питание», «Лечебное питание», «Экстракт пищевой растительный», «Жиросжигатель», «Предтренировочный комплекс».

Другим серьезным нарушением стало превышение порогов биологически активных веществ до опасного уровня, в результате чего прием препарата может привести к передозировке.

Отдельно специалисты организации обнаружили, что БАД продаются в неожиданных разделах маркетплейсов, например, в «Аксессуары для обуви», «Удобрения и уход за растениями», «Карамель жидкая, сиропы, топпинги».

Роскачество собирается вынести на рассмотрение государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции вопрос продажи товаров, выдаваемых за БАД. Его актуальность объясняется тем, что, согласно данным Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП), покупают БАД почти половина (46 процентов) россиян, при этом 13 процентов выбирают добавки именно на онлайн-площадках.

Ранее сообщалось о задержании в Москве мошенников, которые под видом медиков по телефону ставили диагнозы пожилым людям и продавали им БАД под видом дорогостоящих лекарств.