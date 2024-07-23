Псевдомедики ставили диагнозы пожилым россиянам и продавали им БАДы вместо лекарств

В Москве задержали псевдомедиков, продавших пожилым людям БАДы на 100 млн руб.

В Москве сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность организованной группы псевдомедиков, которые по телефону ставили диагнозы пожилым людям и продавали им биологически активные добавки (БАД) под видом дорогостоящих лекарств. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Всего по делу задержано 11 человек. Сейчас им предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение») УК РФ.

Предварительно, доход от криминальной деятельности фигурантов превышал 100 миллионов рублей в год. Другие эпизоды их преступной деятельности устанавливаются.

Ранее суд в Санкт-Петербурге огласил приговор в отношении 23 мошенников, которые продавали пенсионерам БАДы вместо дорогих лекарств. В зависимости от роли и степени участия их приговорили к различным срокам наказания — от условного лишения свободы до десяти лет колонии строгого режима.