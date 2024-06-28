Россиян посадили за продажу пенсионерам дорогих БАДов

Суд дал до 10 лет 23 петербуржцам, продававшим БАДы под видом дорогих лекарств

Суд в Санкт-Петербурге огласил приговор в отношении 23 мошенников, которые продавали пенсионерам биологически активные добавки (БАД) под видом дорогих лекарств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Всех признали виновными по статье 159 («Мошенничество») Уголовного кодекса РФ. В зависимости от роли и степени участия их приговорили к различным срокам наказания – от условного лишения свободы до десяти лет колонии строгого режима.

По данным следствия, в период с 2016 по 2018 год на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области подсудимые продавали людям в возрасте от 60 до 90 лет БАДы и медицинские приборы по завышенным ценам. Кроме того, они получали от потерпевших деньги за псевдолечение.

Всего от действий злоумышленников пострадали около 120 пожилых людей, а общий ущерб составил более 34 миллионов рублей.

Ранее в Красноярском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего местного жителя, который стал курьером аферистов и обманул 94-летнюю блокадницу. Его дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

