В российском городе подросток участвовал в обмане блокадницы и пойдет под суд

В Красноярском крае подросток стал курьером-аферистом и обманул блокадницу

В Красноярском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего местного жителя, который стал курьером аферистом и обманул 94-летнюю блокадницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Подросток проходит обвиняемым по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Его дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 3 мая в мессенджере несовершеннолетнему написал незнакомец, который предложил ему заработать. Школьник должен был забирать похищенные у пожилых россиян деньги и переводить их на предоставленные ему счета. За это ему пообещали платить процент от суммы. Подросток согласился.

В тот же день мошенники обманули 94-летнюю местную жительницу, которая относится к категории «житель блокадного Ленинграда». Пенсионерке позвонили якобы сотрудники полиции, которые сообщили, что ее дочь попала в аварию. Злоумышленники потребовали 200 тысяч рублей. За это они пообещали не привлекать ее дочь к уголовной ответственности.

Блокадница согласилась и передала обвиняемому пакет, в котором было 211 тысяч рублей. Из них подросток забрал себе шесть тысяч рублей, а остальные деньги перевел аферистам.

Ранее в Тюмени задержали 19-летнего криминального курьера, похитившего по заданию телефонных мошенников около пяти миллионов рублей у четырех пенсионеров.