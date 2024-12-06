В России призвали ужесточить правила работы маркетплейсов

«Ъ»: ретейлеры призвали власти РФ ужесточить правила работы маркетплейсов

Российские ретейлеры выступили с предложениями по доработке законопроекта «О платформенной экономике в РФ», который призван ввести маркетплейсы и агрегаторы в правовое поле. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо главы Союза предприятий и мастеров индустрии рукоделия и творчества «Созидание» Григория Парамонова.

Организация выступила с несколькими предложениями по доработке вышеуказанного законопроекта и направила свои инициативы главе Минпромторга Антону Алиханову. Речь, в частности, идет о введении солидарной ответственности маркетплейсов и продавцов товаров за нарушения прав на товарные знаки и маркировку товара. Кроме того, «Созидание» предлагает властям обязать подобные интернет-площадки участвовать в мониторинге оборота продукции, подлежащей обязательной маркировке.

Ранее в Минпромторге пообещали привлечь российские маркетплейсы к контролю за товарами, которые реализуются на этих интернет-площадках. Об этом ведомство попросило главу «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олега Павлова. Организация жаловалась на большое количество продаж контрафактной продукции, на которой не указаны сроки годности и страна-производитель.

В ведомстве признали наличие подобной проблемы и назвали ее важной. В Минпромторге также сообщили, что по итогам заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции ее представители пообещали ужесточить правила работы маркетплейсов и привлечь подобные площадки к более тщательному контролю за поставщиками и товарами.