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12:03, 6 декабря 2024Экономика

В России призвали ужесточить правила работы маркетплейсов

«Ъ»: ретейлеры призвали власти РФ ужесточить правила работы маркетплейсов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российские ретейлеры выступили с предложениями по доработке законопроекта «О платформенной экономике в РФ», который призван ввести маркетплейсы и агрегаторы в правовое поле. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо главы Союза предприятий и мастеров индустрии рукоделия и творчества «Созидание» Григория Парамонова.

Организация выступила с несколькими предложениями по доработке вышеуказанного законопроекта и направила свои инициативы главе Минпромторга Антону Алиханову. Речь, в частности, идет о введении солидарной ответственности маркетплейсов и продавцов товаров за нарушения прав на товарные знаки и маркировку товара. Кроме того, «Созидание» предлагает властям обязать подобные интернет-площадки участвовать в мониторинге оборота продукции, подлежащей обязательной маркировке.

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Ранее в Минпромторге пообещали привлечь российские маркетплейсы к контролю за товарами, которые реализуются на этих интернет-площадках. Об этом ведомство попросило главу «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олега Павлова. Организация жаловалась на большое количество продаж контрафактной продукции, на которой не указаны сроки годности и страна-производитель.

В ведомстве признали наличие подобной проблемы и назвали ее важной. В Минпромторге также сообщили, что по итогам заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции ее представители пообещали ужесточить правила работы маркетплейсов и привлечь подобные площадки к более тщательному контролю за поставщиками и товарами.

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