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07:50, 14 декабря 2024Экономика

Маркетплейсы призвали избавиться от одного типа отзывов

В Обществе сетевой торговли призвали избавиться от отзывов–пустышек
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thaspol Sangsee / Shutterstock / Fotodom

Маркетплейсам стоит избавиться от малоинформативных отзывов, которые могут вводить в заблуждение покупателей и алгоритмы, рекомендовали в Федеральном обществе сетевой торговли (ФОСТ). В тексте обращения к представителям отрасли, имеющегося в распоряжении «Ленты.ру», там объяснили, что отзывы от пользователей, не успевших опробовать товар, могут приводить к необоснованному уменьшению продаж.

«Одним из ключевых факторов успеха является качество отзывов, которые напрямую влияют на репутацию продавцов и удовлетворенность покупателей, — заявили в Обществе. — В отзывах нередко используются ключевые слова и фразы, такие как: "не пробовал/а", "пока не пользовался/ась". Эти слова могут вводить в заблуждение как покупателей, так и алгоритмы поиска, что приводит к снижению видимости товаров и уменьшению продаж».

В ФОСТ провели опрос и выяснили, что 23 процента всех отзывов с низкой оценкой включают в себя подобные фразы, что приводит к несправедливому снижению рейтинга продавцов.

«Уже появилось выражение "отзыв–пустышка", обозначающее это явление. Подобные отзывы не только снижают рейтинг товаров, но и искажают восприятие покупателями, создавая ложное представление о товаре», — объяснили в ФОСТ.

В связи с этим в организации предложили рассмотреть возможность модерации с тем, чтобы избавиться от подобных отзывов–пустышек и улучшить пользовательский опыт.

Ранее в Минпромторге пообещали привлечь российские маркетплейсы к контролю за товарами, которые реализуются на этих интернет-площадках. Об этом ведомство попросило главу «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олега Павлова.

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