03:08, 26 апреля 2026Мир

Иран объяснил трудности в переговорах с США

Марина Совина
Фото: Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что усиление морской блокады со стороны США подрывает доверие к Вашингтону и мешает переговорному процессу. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, текущие переговоры могут стать дымовой завесой, за которой готовится новое нападение на Иран. Он считает, что встреча может быть успешной только в том случае, если Соединенные Штаты «вместо угроз и давления будут выстраивать диалог на принципах взаимного уважения».

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отменил поездку своего зятя и спецпосланника на переговоры по Ирану в Пакистан. Он, в частности, заявил, что американская делегация может не тратить 18 часов на перелет.

До этого представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран не планирует новый раунд переговоров с Вашингтоном. Так он опроверг сведения о том, что американская и иранская стороны встретятся в пакистанском городе Исламабад.

