«Камень в огород России». Зеленский приехал в Армению и встретился с Пашиняном. Внимание привлек выбор языка переговоров

Пашинян и Зеленский провели переговоры в Ереване на английском языке

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры в Армении. Они прошли на английском языке.

«Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским», — говорится в подписи к видео со встречи, которое опубликовала пресс-служба армянского лидера.

Зеленский во время рукопожатия с Пашиняном сказал фразу «Thank you so much» («Спасибо большое»). После украинский президент и армянский премьер сели и начали переговоры. Среди фраз также можно услышать от Зеленского фразу «Your team» («Ваша команда») и от Пашиняна «More than» («Более чем»).

Переговоры Зеленского и Пашиняна прошли в рамках саммита Европейского политического сообщества (ЕПС). На них Киев и Ереван обсуждали вызовы и угрозы безопасности в регионе, дипломатическую работу Киева по установлению мира, а также экономическое партнерство.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Это первый визит президента Украины в Армению за последние 24 года

Как отметил в Telegram-канале Зеленский, этот визит стал первым визитом президента Украины в Армению за последние 24 года.

«Важно, что возобновляем активный диалог между нашими странами. Обсудили ситуацию в регионе и вызовы и угрозы безопасности. Я проинформировал о дипломатической работе для достижения реального мира», — написал Зеленский.

Также, по словам украинского лидера, в ходе беседы шла речь о развитии экономического партнерства. «Предложил возобновить работу Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и провести ее следующее заседание в этом году в Киеве», — отчитался Зеленский.

Наряду с этим он поблагодарил за приглашение на саммит Европейского политического сообщества.

В России высказались о выборе английского языком для переговоров Пашиняна и Зеленского

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что выбор английского языка для переговоров Зеленского и Пашиняна в рамках саммита ЕПС — камень в сторону России.

«Я думаю, что это камень в огород России. Это Россия должна обязательно учесть», — заметил Чепа.

При этом депутат напомнил, что на встрече Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным российский лидер указал армянскому коллеге, что сидеть на двух стульях не выйдет.

Политолог предсказал судьбу Пашиняна после встречи с Зеленским

Украинский политолог Константин Бондаренко выразил мнение, что Пашинян навлек на себя беду, встретившись с Зеленским.

«Никол Воваевич! Ну как же вас угораздило-то? У вас же 7 июня выборы. Вы разве не знаете о том, что пожать руку Зе (Зеленскому — Прим. «Ленты.ру») — к беде?» — написал Бондаренко.

По его словам, украинскому президенту стоит заранее «нарисовать очередную звездочку» за «сбитого» Пашиняна.