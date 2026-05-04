В России высказались о выборе английского языком для переговоров Пашиняна и Зеленского

Чепа о выборе английского для диалога Пашиняна и Зеленского: Камень в огород РФ

Выбор английского языка для переговоров президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в рамках саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) — камень в сторону России, заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Я думаю, что это камень в огород России. Это Россия должна обязательно учесть», — заметил Чепа.

При этом депутат напомнил, что на встрече Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным российский лидер указал армянскому коллеге, что сидеть на двух стульях не выйдет.

Ранее журналисты «Ленты.ру» обратили внимание, что Зеленский и Пашинян провели переговоры в рамках саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) на английском языке.

Известно, что Украина и Армения обсуждали вызовы и угрозы безопасности в регионе, дипломатическую работу Киева по установлению мира, а также экономическое партнерство. Зеленский отметил, что это первый визит украинского лидера в республику за последние 24 года.