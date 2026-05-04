Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:55, 4 мая 2026Бывший СССР

Украинский политолог предсказал судьбу Пашиняна после встречи с Зеленским

Политолог Бондаренко: Пашинян навлек беду на себя, пожав руку Зеленскому
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян навлек на себя беду, встретившись с президентом Украины Владимиром Зеленским, сыронизировал украинский политолог Константин Бондаренко в Telegram-канале.

«Никол Воваевич! Ну как же вас угораздило-то? У вас же 7 июня выборы. Вы разве не знаете о том, что пожать руку Зе (Зеленскому — примечание «Ленты.ру») — к беде?», — написал Бондаренко.

По его словам, украинскому президенту стоит заранее «нарисовать очередную звездочку» за «сбитого» Пашиняна.

Ранее Бондаренко назвал причину отсутствия результатов на мирных переговорах. По его мнению, процесс обессмысливает взаимная антипатия Зеленского и главы его офиса, экс-начальника ГУР МО Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Известного советского военачальника нашли мертвым в Доме на набережной в Москве

    Буланова раскрыла отношение к песням о войне

    Появились новые подробности о назначениях после увольнения главы кавказского региона

    Российские войска продвинулись на ключевом направлении СВО

    Генсек НАТО раскрыл недовольство Трампа Европой

    Зеленский пригрозил ударом по параду Победы 9 мая в Москве

    «АвтоВАЗ» отправил коллектив в корпоративный отпуск

    На Западе испугались ответа России на пролет украинских дронов над Финляндией

    Австрия вышлет трех российских дипломатов по неожиданной причине

    Россияне устремились в школы кунг-фу в Китае ради тренировок по шесть часов в день

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok