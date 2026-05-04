Украинский политолог предсказал судьбу Пашиняна после встречи с Зеленским

Политолог Бондаренко: Пашинян навлек беду на себя, пожав руку Зеленскому

Премьер-министр Армении Никол Пашинян навлек на себя беду, встретившись с президентом Украины Владимиром Зеленским, сыронизировал украинский политолог Константин Бондаренко в Telegram-канале.

«Никол Воваевич! Ну как же вас угораздило-то? У вас же 7 июня выборы. Вы разве не знаете о том, что пожать руку Зе (Зеленскому — примечание «Ленты.ру») — к беде?», — написал Бондаренко.

По его словам, украинскому президенту стоит заранее «нарисовать очередную звездочку» за «сбитого» Пашиняна.

Ранее Бондаренко назвал причину отсутствия результатов на мирных переговорах. По его мнению, процесс обессмысливает взаимная антипатия Зеленского и главы его офиса, экс-начальника ГУР МО Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).