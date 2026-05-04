22:12, 4 мая 2026

В Раде объяснили решение Зеленского объявить перемирие

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Hayk Baghdasaryan / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский объявил перемирие 6 мая, так как его заставили европейские партнеры. Так решение украинского лидера объяснил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Зеленая вша, которую европейские кукловоды вызвали на корпоратив в Ереване, сначала пообещала "пролет дронов на параде в Москве", а потом, после того как получила звонки от своих "европейских партнеров" — объявила перемирие с 6 мая», — утверждает нардеп.

По его словам, западные страны надеются спровоцировать эскалацию и последующий ядерный удар по территории Украины до июня, поскольку тогда не нужно будет выдавать Киеву обещанный кредит в размере 90 миллиардов евро.

«Поэтому вша беснуется на больших экранах, а на маленьких украинцам говорит, что удар ТЯО будет, но мы "готовы". К смерти, по-видимому», — подытожил Дубинский.

Ранее Зеленский пригрозил ударом по параду в честь 9 Мая в Москве. В ответ в Госдуме заявили, что у России есть все необходимые ресурсы для обеспечения безопасности Красной площади.

