14:56, 4 мая 2026Россия

В Госдуме отреагировали на угрозу Зеленского ударить по параду Победы в Москве

Соболев: РФ предпримет ответные меры на удар дронов ВСУ по параду Победы 9 мая
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

У России есть все необходимые ресурсы для обеспечения безопасности Красной площади на 9 Мая, если Киев решит нанести удар дронами по Москве, то Россия обязана ответить Украине. Об этом заявил член комитета Государственной Думы по обороне Виктор Соболев в беседе с изданием «Газета.ru».

«Я думаю, мы Красную площадь способны защитить от любых дронов. Если дроны полетят в сторону Красной площади, наверное, и мы можем что-то запустить в сторону Зеленского», — отметил он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил ударом по параду в честь 9 Мая в Москве. Об этом он заявил во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Армении. «Украинские дроны могут также прилететь на этом параде», — сообщил он.

