В России фразой «заигрался парень» ответили на угрозу Зеленского ударить по параду Победы

Депутат Колесник об угрозе Зеленского ударить по параду Победы: Заигрался парень

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник жестко ответил на угрозу президента Украины Владимира Зеленского ударить по параду Победы 9 мая в Москве. В беседе с «Лентой.ру» депутат отметил, что после подобных заявлений стоит ждать ответ со стороны России.

«Что-то заигрался парень. Пора "укорачивать" его. Уже и в народе такое мнение назрело. А то слишком много говорит. Длинный язык может повредить шею, как говорится. Так что вместо того, чтобы говорить и устраивать эти вот провокации гадостные, он должен вообще в первую очередь думать, что к ним прилетит. А мы уж с тем, что к нам летит, разбираемся и будем дальше разбираться», — заявил Колесник.

При этом депутат призвал усилить подразделения контрразведки и других спецподразделений, раскрывающих работу террористических группировок на территории России.

«Я так смотрю по последним событиям, вряд ли ПВО виновно. Я думаю, что запускают [БПЛА] прям с территории России спящие или агентурные группы террористического характера. Поэтому надо еще и за этим смотреть. Спецслужбы должны работать очень четко. В последнее время у нас как раз разоблачают все эти группы», — заключил он.

Ранее Зеленский пригрозил ударом по параду в честь 9 Мая в Москве. Об этом он заявил во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Армении.

