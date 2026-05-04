Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:36, 4 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России фразой «заигрался парень» ответили на угрозу Зеленского ударить по параду Победы

Депутат Колесник об угрозе Зеленского ударить по параду Победы: Заигрался парень
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник жестко ответил на угрозу президента Украины Владимира Зеленского ударить по параду Победы 9 мая в Москве. В беседе с «Лентой.ру» депутат отметил, что после подобных заявлений стоит ждать ответ со стороны России.

«Что-то заигрался парень. Пора "укорачивать" его. Уже и в народе такое мнение назрело. А то слишком много говорит. Длинный язык может повредить шею, как говорится. Так что вместо того, чтобы говорить и устраивать эти вот провокации гадостные, он должен вообще в первую очередь думать, что к ним прилетит. А мы уж с тем, что к нам летит, разбираемся и будем дальше разбираться», — заявил Колесник.

При этом депутат призвал усилить подразделения контрразведки и других спецподразделений, раскрывающих работу террористических группировок на территории России.

«Я так смотрю по последним событиям, вряд ли ПВО виновно. Я думаю, что запускают [БПЛА] прям с территории России спящие или агентурные группы террористического характера. Поэтому надо еще и за этим смотреть. Спецслужбы должны работать очень четко. В последнее время у нас как раз разоблачают все эти группы», — заключил он.

Ранее Зеленский пригрозил ударом по параду в честь 9 Мая в Москве. Об этом он заявил во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Армении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина подготовила компромиссный вариант завершения конфликта. В чем он заключается и как связан с ЕС?

    Зеленский высказался о долгосрочном решении иранского вопроса

    Части россиян напомнили об освобождении от платы за капремонт

    В Москве зафиксирован рекорд тепла с начала года

    У 53-летней Кэмерон Диас родился третий ребенок

    Еще одна страна захотела включиться в военное финансирование Украины

    Лазарева призналась в непонимании происходящего в России

    Зеленский сделал заявление о возможностях Европы

    В России откроют агротуристическую деревню в окружении 40 тысяч кленов

    Российский фондовый рынок упал до минимума с декабря

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok