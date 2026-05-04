Желание Зеленского ввести перемирие за трое суток до Дня Победы объяснили

ВО: Зеленский выторговывает 4 дня прекращения огня с помощью перемирия 6 мая

Желание президента Украины Владимира Зеленского ввести перемирие с Россией за трое суток до Дня Победы, 6 мая, является попыткой выторговать минимум четыре дня прекращения огня. После этого Киев постарается убедить американского лидера Дональда Трампа, что это является стартом для более длительного перемирия, такое мнение приводит Telegram-канал «Военный Осведомитель» (ВО).

«Заявление Зеленского можно рассматривать как простое условие — если хотите перемирие на время парада в Москве, то начинайте соблюдать его уже с 6, а не с 8 мая. Если же Россия не пойдет на условия Зеленского, то вполне вероятно, что Украина тоже не станет соблюдать предложенное Путиным перемирие на 8-9 мая», — говорится в публикации.

Ранее Минобороны РФ объявило перемирие в зоне специальной военной операции (СВО) на 8 и 9 мая. После этого Владимир Зеленский пригрозил ударом по параду в честь Дня Победы в Москве, но позднее сам заговорил о перемирии.