12:23, 5 мая 2026

Армия России нанесла групповой удар по Украине в ответ на атаки по гражданским объектам

Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Российская армия в ответ на атаки на гражданскую инфраструктуру нанесла групповой удар по Украине. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как отчитались в ведомстве, удар нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками. Атакованы объекты оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — констатировали в Минобороны.

Ранее в оборонном ведомстве пообещали ответный массированный ракетный удар по Киеву, если украинская сторона попытается сорвать празднование 9 Мая. Минобороны России также обратилось к жителям столицы Украины с призывом покинуть город.

Россия объявила 8 и 9 мая временное перемирие в честь празднования Дня Победы. Решение об этом принял президент Владимир Путин.

