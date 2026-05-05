Зеленский прокомментировал ночной удар по Украине

10:34, 5 мая 2026

Зеленский сообщил о повреждениях инфраструктуры в трех областях Украины
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о повреждениях критической инфраструктуры в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях после ночного удара. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В Днепропетровской области атаковали критическую инфраструктуру (...) В Павлограде была повреждена линия электропередачи», — сообщил Зеленский.

Политик также сообщил об ударах в Запорожской и Киевской областях. Кроме того, Зеленский сообщил о повреждениях в Харьковской области.

Ранее авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщили, что Вооруженные силы России в ночь на 5 мая нанесли удары по четырем областям Украины. В Киевской области в результате удара произошел пожар на промышленном объекте, а в Харьковской области удар нанесен по железнодорожному составу.

