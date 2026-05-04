«Они должны перестать спать». В России заявили о возмездии за удар дронов ВСУ по Москве. Что может ждать Украину?

Колесник призвал усилить атаки на Украину в ответ на удар по дому в Москве

Необходимо нарастить интенсивность ударов по военным объектам и энергетике Украины после атаки на дом в Москве. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, призывая таким образом ответить на удар украинского беспилотника.

«Возмездие неотвратимо. Об этом даже речи нет», — подчеркнул парламентарий.

Мы всегда отвечаем очень жестко, последовательно, в нужный момент наносим урон, кстати, очень тяжелый. Наносим [урон] в кратном размере противнику. А как этого избежать? Это укрепление системы противовоздушной обороны, что, собственно, идет постоянно Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Он также призвал представить к ответу высокопоставленных чиновников в Киеве, которые принимают решения о нанесении ударов по России. По мнению Колесника, «они должны перестать спать и чувствовать себя спокойно».

В ночь на 4 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о беспилотнике, попавшем в здание в районе Мосфильмовской улицы. По его словам, никто не пострадал, эвакуация жителей не проводилась.

Удар ВСУ по дому на Мосфильмовской улице назвали неслучайным

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по дому в Москве неслучайным. По его мнению, Киев прибегает к акциям устрашения из-за неудач на поле боя.

Именно поэтому многие российские эксперты, политики квалифицируют режим [президента Украины Владимира] Зеленского как террористический. Потому что, не имея возможности доказать свою идеологическую правоту на поле боя, люди прибегают к акциям устрашения, прибегают к тому, чтобы создать неуверенность в завтрашнем дне для граждан России в самых разных частях, разных городах Дмитрий Новиков первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Дом, в который попал беспилотник, расположен практически через дорогу от одного из символов российской истории и культуры. Новиков отметил, что Киев придерживается той тактики, которую используют террористические подразделения, выступающие от имени украинского государства. Противодействовать этому можно, усиливая противовоздушную оборону по всей России и ускоренно решая задачи в рамках специальной военной операции, убежден парламентарий.

«Предложить что-то другое — взывать к совести Зеленского и его окружение — бесполезно», — добавил он.

Во время саммита Европейского политического сообщества в Армении Зеленский пригрозил ударом по параду в честь 9 Мая в Москве, заявив, что «украинские дроны могут также прилететь на этом параде».