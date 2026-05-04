11:07, 4 мая 2026Россия

В России заявили об ответе на удар беспилотника по дому в Москве

Колесник: РФ необходимо нарастить интенсивность ударов по инфраструктуре Украины
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник призвал ответить на удар беспилотника по дому в Москве, заявив о необходимости нарастить интенсивность ударов по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Мы всегда отвечаем очень жестко, последовательно, в нужный момент наносим урон, кстати, очень тяжелый и в кратном размере. Возмездие неотвратимо. Об этом даже речи нет», — обозначил Колесник.

Парламентарий также призвал представить к ответу высокопоставленных чиновников в Киеве, которые принимают решения о нанесении ударов по России.

«Те люди, которые принимают эти решения, скажем так, высокопоставленные чиновники в самом Киеве, они и по нашим высокопоставленным лицам пытаются какие-то террористические действия произвести. Они вообще должны, я думаю, перестать спать и чувствовать себя спокойно», — сказал Колесник.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что беспилотный летательный аппарат попал в здание в районе Мосфильмовской улицы в Москве. По его данным, эвакуация жителей не проводилась, угрозы жизни и здоровью людей не было.

