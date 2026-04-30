Украина массированно атаковала Россию на фоне разговора Путина и Трампа. В городе на Урале сняли гигантское грибовидное облако

Украина выпустила 189 дронов по России после разговора Путина и Трампа

Украина массированно атаковала Россию в ночь со среды на четверг, 29-30 апреля. В это время, по данным Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России почти 200 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Атаке 189 дронами подверглись 14 регионов, среди которых Астраханская, Липецкая, Нижегородская, Рязанская, Тульская и Ульяновская области.

В ходе атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в пяти районах: Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Тарасовском, Красносулинском, уточнил губернатор региона Юрий Слюсарь. Режим беспилотной опасности объявляли в Нижнем Новгороде, закрывался местный аэропорт, а жители областного Дзержинска рассказывали о серии взрывов и работе сирены. В Липецкой области массово сообщали о гуле в небе и вспышках в некоторых районах, в регионе даже объявили красный уровень опасности.

В городе на Урале сняли гигантское грибовидное облако

Жители Перми сняли на видео гигантское грибовидное облако. Судя по ролику, возгорание на неназванном объекте произошло неподалеку от частного сектора. После появления белого облака на месте предполагаемого происшествия появился столб черного дыма.

Отмечается, что следы в небе появились после звуков воздушной тревоги. Пермяки заявляли о звучании в городе разных систем предупреждения. Как утверждают они, за несколько минут раздались сообщения: «воздушная тревога», «химическая тревога», «угроза паводка», «радиационная опасность», «штормовое предупреждение», «авария с выбросом опасного химического вещества» и «облако зараженного воздуха».

В то же время официально был подтвержден только план «Ковер» в пермском аэропорту.

В городе также начали отменять занятия в школах и вузах. Часть студентов перевели на дистанционное обучение до отмены особого режима.

Атака произошла на фоне телефонного разговора Путина и Трампа

29 апреля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора, который длился более 1,5 часа, конфликт на Украине. В предыдущий раз лидеры общались 51 день назад, 9 марта.

Трамп получил сведения о ходе специальной военной операции из первых рук, отметил депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Как считает полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон, этот разговор приблизил окончание конфликта на Украине.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин и Трамп дали схожие оценки поведению президента Украины Владимира Зеленского и украинских властей, которые пытаются затянуть конфликт. Кроме того, американский лидер заявил, что Украина почти потерпела поражение в военном плане.

Глава Белого дома объявил, что сделка по Украине уже близка и конфликт может закончиться раньше военной операции против Ирана. Он также отметил заинтересованность российского главы в окончании конфликта.

Лидеры России и США обсудили перемирие на Украине

Трамп предложил небольшое перемирие и допустил, что вскоре Путин может «что-нибудь объявить». Российский лидер заявил о готовности к прекращению огня на период празднования Дня Победы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не привел подробностей о днях и часах перемирия, а сообщил, что сроки будут объявлены.

При этом ожидать поддержки Киевом инициативы Москвы о перемирии ко Дню Победы, не приходится, поскольку Украина не стремится к миру, отметил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.