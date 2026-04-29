14:24, 29 апреля 2026

«Этот сигнал стоит услышать». Зеленский пообещал увеличивать дальность ударов ВСУ по России. Как на это отреагировали в Москве?

Зеленский сообщил об увеличении дальности ударов ВСУ по территории России
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новом этапе применения Вооруженными силами страны (ВСУ) оружия, заявив, что теперь они будут увеличивать дальность ударов по территории России. По его словам, сейчас ВСУ способны наносить удары по прямой на расстоянии более 1500 километров.

Будем увеличивать соответствующие дистанции. (...) Время переходить к дипломатии, и этот сигнал стоит услышать Москве

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

В России заявление Зеленского назвали истерикой

По мнению депутата Госдумы Александра Толмачева, слова Зеленского об увеличении дальности ударов не что иное, как провокация. Он также указал главе Украины на то, что российская сторона, в свою очередь, увеличивает «очищенные от нацистов площади», что смертельно пугает украинского лидера.

Армия России продвигается вперед, а поддержка Запада после переключения США на другие проекты ослабела. Именно поэтому истеричные реакции террористического киевского режима становятся все громче

Александр Толмачевдепутат ГД

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев показал макет «долетающей до Москвы» ракеты

На днях украинские СМИ опубликовали макет баллистической ракеты FP-9, производство которой обещают запустить летом. В Киеве ее называют оружием для ударов по Москве. По заявлению разработчиков, данная ракета будет иметь дальность поражения до 855 километров и нести боевую часть весом 800 килограммов.

Также был представлен макет ракеты FP-7 с заявленной дальностью в 300 километров.

В России отмечают, что гарантированный перехват FP-9 может обеспечить эшелонированная система противовоздушной обороны, в которую войдут дивизионы российских комплексов С-300В4, С-400 и С-500.

Фото: Efrem Lukatsky / AP

ВСУ увеличили интенсивность ударов по России

В последние недели наблюдается увеличение интенсивности ударов ВСУ по российской территории. Так, в ночь на 29 апреля был атакован Орск в Оренбургской области, что в 1500 километрах от границы, и Пермский край, расположенный в двух тысячах километров от границы, где БПЛА ударил по промышленному объекту.

Днем ранее, в ночь на 28 апреля, украинские формирования нанесли удар по Туапсе в Краснодарском крае. Огонь с горящего вторые сутки нефтеперерабатывающего завода в регионе впоследствии перекинулся на многоквартирный дом. Также идут непрекращающиеся атаки на Севастополь и другие регионы.

В ответ на это военный эксперт Василий Дандыкин посоветовал ударить по нефтеперерабатывающим заводам противника. По его мнению, это позволит остановить массированный обстрел Туапсе.

Все, что связано с поставками топлива на украинской территории, нужно уничтожать. Нефть — кровь войны. ВСУ должны бегать пешком

Василий Дандыкинвоенный эксперт
