Назван способ предотвратить удары ВСУ по Туапсе

Военный эксперт Дандыкин: Атаки на Туапсе можно пресечь ударами по НПЗ Украины

Для предотвращения атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Туапсе необходимо ударить по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) противника. Об этом завяил военный эксперт Василий Дандыкин, чьи слова приводит NEWS.ru.

По его словам, ВСУ пытаются лишить Россию нефтяного заработка. Из-за этого они перешли от использования безэкипажных катеров к прямым ударам по нефтяным объектам.

«Как это пресечь? Считаю, что необходимо наносить удары по портовым городам Украины, НПЗ, снабжающим армию страны. Все, что связано с поставками топлива на украинской территории, нужно уничтожать. Нефть — кровь войны. ВСУ должны бегать пешком», — пояснил он.

Эксперт также призвал к уничтожению украинских заводов по производству беспилотников, а также мест хранения БПЛА.

Туапсе попал под удар ВСУ в третий раз за две недели. По информации оперштаба региона, из-за атаки ВСУ в городе произошел новый пожар на объекте нефтяной промышленности. Возгорание на НПЗ локализовали.