13:52, 29 апреля 2026Россия

Назван способ предотвратить удары ВСУ по Туапсе

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Для предотвращения атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Туапсе необходимо ударить по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) противника. Об этом завяил военный эксперт Василий Дандыкин, чьи слова приводит NEWS.ru.

По его словам, ВСУ пытаются лишить Россию нефтяного заработка. Из-за этого они перешли от использования безэкипажных катеров к прямым ударам по нефтяным объектам.

«Как это пресечь? Считаю, что необходимо наносить удары по портовым городам Украины, НПЗ, снабжающим армию страны. Все, что связано с поставками топлива на украинской территории, нужно уничтожать. Нефть — кровь войны. ВСУ должны бегать пешком», — пояснил он.

Эксперт также призвал к уничтожению украинских заводов по производству беспилотников, а также мест хранения БПЛА.

Туапсе попал под удар ВСУ в третий раз за две недели. По информации оперштаба региона, из-за атаки ВСУ в городе произошел новый пожар на объекте нефтяной промышленности. Возгорание на НПЗ локализовали.

    Последние новости

    «Этот сигнал стоит услышать». Зеленский пообещал увеличивать дальность ударов ВСУ по России. Как на это отреагировали в Москве?

    Богатейшего человека России попросили вернуть что-то из офшоров

    Управляющая компания наняла киллеров для недовольного ее работой россиянина

    Сообщивший о теракте россиянин попал под следствие

    «Самолет» возглавил антирейтинг по нарушениям сроков строительства

    Россия и Белоруссия запустят четыре спутника

    Зумеры признались в одной мечте

    Зеленский от всех украинцев отблагодарил британского короля

    Сыщики раскрыли расправы преступника по кличке Паук

    Россияне бросились скупать дорогие туры в Грузию

    Все новости
