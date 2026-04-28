16:11, 28 апреля 2026Наука и техника

Названы системы для защиты от долетающей до Москвы FP-9

Российские комплексы С-300В4 и С-400 смогут перехватить украинские ракеты FP-9
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Гарантированный перехват баллистической ракеты FP-9, которую разработала украинская компания Fire Point, может обеспечить эшелонированная система противовоздушной обороны (ПВО). Комплексы для защиты от подобных ракет назвал Telegram-канал «Военная хроника».

Считается, что FP-9 сможет развивать скорость до 2100 метров в секунду на активном участке. Учитывая заявленную дальность полета, ракета может представлять угрозу для объектов в Москве и области. Канал подчеркнул, что о реальных возможностях изделия можно будет судить только после появления объективных телеметрических данных с реальных пусков. При этом в сообщении отметили, что не следует недооценивать баллистическую ракету.

«При подлетной скорости около 1500 метров в секунду и вертикальном терминальном отрезке траектории (с малой эффективной площадью рассеяния) временное окно на перехват может составлять чуть более 10-15 секунд», — пишет «Военная хроника». По словам автора, для гарантированного уничтожения целей подобного класса нужна усиленная эшелонированная система ПВО, в которую войдут дивизионы российских комплексов С-300В4, С-400 и С-500.

Ранее в апреле макеты ракет FP-7 и FP-9 представили на выставке в Жешуве (Польша). Заявленная дальность баллистической ракеты — 850 километров.

