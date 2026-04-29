«Черный дождь». ВСУ атаковали регион России в двух тысячах километрах от границы. Местные жители показали необычные последствия

Опубликованы кадры заволоченного черным дымом неба Перми после атаки дронов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среду, 29 апреля, атаковали Пермский край, расположенный в двух тысячах километров от границы. Как сообщил губернатор российского региона Дмитрий Махонин, украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ударил по промышленному объекту.

Сегодня на одну из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе был совершен прилет вражеского беспилотника Дмитрий Махонин губернатор Пермского края

В результате на объекте произошло возгорание. Глава региона уточнил, что работников успели эвакуировать. Пострадавших при атаке БПЛА нет, заверил Махонин.

Пермяки рассказали о необычных последствиях атаки

После атаки украинских беспилотников небо Перми заволокло черным дымом. Кадрами с последствиями сняли на видео местные жители. На них видно, как небо оказалось затянуто густым черным дымом. Зрелище напоминает огромную грозовую тучу. Отмечается, что дым в небе виден во многих районах Перми.

Также местные жители рассказали, что в Перми прошел «черный дождь» после пожара в результате атаки БПЛА. Пермяки поделились с «Осторожно, новости» кадрами черных пятен, которые остаются на одежде, коже и машинах после дождя. Они полагают, что это может быть пепел.

В аэропорту Перми ввели ограничения

На фоне атаки беспилотников в пермском аэропорту Большое Савино ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов Росавиация

Аналогичные ограничения были введены и в аэропорту Екатеринбурга Кольцово, а также в Орске. Запрет на вылеты и прилеты начал действовать в авиагавани Орска в 6:26 по московскому времени, а в Перми и Екатеринбурге — в 6:30.