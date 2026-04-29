10:25, 29 апреля 2026Россия

Появились кадры из атакованного ВСУ региона России в двух тысячах километрах от границы

Небо Перми заволокло черным дымом после атаки украинских БПЛА
Майя Назарова

Небо Перми заволокло черным дымом после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такое последствие атаки в удаленном от Украины на 2 тысячи километров городе России показали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

На представленных кадрах виден район Перми в дыму.

До этого губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил об атаке Вооруженных сил Украины на промышленный объект. После налета произошло возгорание. К месту прибыли сотрудники экстренных служб.

В Пермском крае также сохраняется режим «Беспилотной опасности». Аналогичные меры безопасности утром в среду, 29 апреля, из-за угроз атак беспилотников были предприняты в Свердловской и Курганской областях.

До этого в Минобоороны рассказали, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили над регионами 98 украинских дронов. Налетам тогда подверглись Астраханская, Волгоградская, Ростовская и Саратовская области, а также Республика Крым.

    Судьба кредита Украине на 90 миллиардов евро оказалась под угрозой

    Названы популярные среди россиян в 2026 году страны

    Задержание готовившего подрыв руководителя силовых органов в Крыму попало на видео

    Москвичам назвали срок возвращения теплой погоды

    Украинский дрон обнаружили в Казахстане

    Врач назвал неочевидный секрет долголетия известного 99-летнего телеведущего

    ОПЕК спрогнозировали незавидную участь после выхода ОАЭ

    В Конгрессе США намекнули Карлу III на скандалы с членами его семьи

    Россия объявила в розыск главу могущественного воровского клана

    Москвичам назвали время схода снега

