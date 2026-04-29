За последние две недели Туапсе трижды попадал под массированные удары Вооруженных сил Украины (ВСУ). По российскому городу-курорту выпускали десятки беспилотников, в результате чего оказались повреждены предприятия, морской порт и нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) — там возникли пожары, один из которых тушили пять дней. Из-за масштабных возгораний на территории промзоны городу на черноморском побережье грозит экологическая катастрофа — там прошел нефтяной дождь, все небо заполнили черные облака, а в некоторых районах фиксировали превышение предельно допустимой концентрации опасных химических веществ. О том, как развивается ситуация в Туапсе — в материале «Ленты.ру».
Что происходит в Туапсе
- Первая атака на город, из-за которой загорелся порт, произошла в ночь 16 апреля. Тогда над регионами России суммарно сбили более 200 беспилотников.
- Жертвами удара ВСУ стали два человека, в том числе один ребенок. Еще семь человек пострадали.
- Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о падении в районе порта «многочисленных обломков». Тушить возгорание в портовой промзоне направили более 150 человек и почти 50 единиц техники.
- Возгорание ликвидировали 19 апреля. Пожар тушили три дня.
- Из-за пожара на находящемся в порту нефтезаводе горючее попало в главную городскую реку. Для борьбы с загрязнением использовали боновые заграждения и нефтеловушку.
- На следующий день после ликвидации пожара нефтезавод в Туапсе загорелся вновь. Причиной пожара 20 апреля стала новая атака беспилотников ВСУ.
- Жертвой второго удара ВСУ по городу на черноморском побережье стал один человек. Врачи не смогли спасти мужчину, который в момент атаки находился в морском порту. Еще один местный житель пострадал.
- ЧП в порту Туапсе привело к тому, что нефтепродукты оказались и в море, а жителей призвали не выходить из дома.
- Кроме того, в городе прошел нефтяной дождь, из-за чего здания и автомобили покрылись нефтяными пятнами, а шерсть животных стала черной от мазута.
- Более сотни человек подключили к очистке берега моря и городской реки от нефтепродуктов
- Пожар после второй атаки потушили лишь на шестой день горения — 24 апреля. К ликвидации возгорания привлекали около 300 человек.
- После того, как власти переключились на ликвидацию загрязнений и восстановление поврежденных зданий, 28 апреля город подвергся новой атаке, и промзона Туапсе загорелась в третий раз. Губернатор назвал пожар масштабным, а ЧП после удара ВСУ — серьезным.
- Над городом нависли черные облака. Местная жительница рассказывала, что чистое небо над городом сохраняется только у берега моря, а остальную часть Туапсе заполонило темными клубами дыма.
- На одну из городских улиц вылилась кипящая нефть. Она вышла из резервуара и повредила несколько машин.
- Жителей соседних с портом домов эвакуировали и отправили в пункты временного размещения. Губернатор Кондратьев заявил, что это нужно для «сохранения жизни и здоровья людей».
- 28 апреля на ситуацию в Туапсе отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь Песков назвал действия властей достаточными и отказался раскрывать ответ России на атаки ВСУ по портовому городу.
- После третьей атаки в город прибыл сначала глава региона, а затем — по поручению президента Владимира Путина — и руководитель МЧС Александр Куренков. Министр назвал ситуацию контролируемой.
- Ситуацию в городе прокомментировал и сам Путин. По его словам, из-за действий ВСУ Туапсе может грозить экологическая катастрофа.
Туапсе чистят от разлившихся нефтепродуктов круглосуточно
Власти отчитались, что после ЧП собрали на территории порта, нефтезавода, реки Туапсе и береговой линии моря почти 10 тысяч кубометров загрязненного грунта. В очистке города принимают участие уже более 320 человек с использованием 51 единицы техники.
Работа в городе не останавливается и ночью.
Глава МЧС Куренков назвал ситуацию сложной, но контролируемой, и заявил, что в Туапсе перебросят дополнительно пять километров боновых заграждений. «Сил и средств достаточно, чтобы ликвидировать угрозу», — объявил он.
Пожар на НПЗ перекинулся на расположенный поблизости жилой дом
В ночь на 29 апреля возгорание на нефтезаводе перешло и на соседнее с нефтезаводом жилое строение. Из здания уже эвакуировали всех жильцов, поэтому никто из них не пострадал.
Пожар тушили два часа. «Огонь в жилом здании распространился на площади в 150 квадратных метров. Его полностью ликвидировали», — рассказали в оперштабе. Также там назвали число эвакуированных жителей окружающих НПЗ домов — по состоянию на 29 апреля их было 60 человек, среди которых девять детей.