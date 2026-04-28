Подача воды приостановлена в Туапсе из-за пожара на НПЗ

В Туапсе частично приостановлена подача воды из-за пожара на НПЗ

В Туапсе частично приостановили подачу воды из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) после атаки БПЛА. Об этом пишет ТАСС.

По словам главы муниципального округа Сергея Бойко, приостановка подачи ресурса в некоторые районы города связана с выходом из строя системы энергоснабжения водопроводной насосной станции, которая расположена на территории НПЗ. Помимо Туапсе, вода не поступает в Шепсинский сельский округ.

«До конца сегодняшнего дня на территориях, попавших под отключение водоснабжения, будут расстановлены емкости с восполнением запаса воды для бытовых нужд и питьевых целей (после кипячения)», — заявили власти.

Ранее бывший главком Сухопутных войск России Владимир Болдырев заявил, что текущих мер по защите Туапсе недостаточно. По его словам, защитить город получится с помощью многоуровневой системы обороны.