Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:35, 28 апреля 2026Экономика

Подача воды приостановлена в Туапсе из-за пожара на НПЗ

Александра Качан (Редактор)

Фото: Борис Морозов / РИА Новости

В Туапсе частично приостановили подачу воды из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) после атаки БПЛА. Об этом пишет ТАСС.

По словам главы муниципального округа Сергея Бойко, приостановка подачи ресурса в некоторые районы города связана с выходом из строя системы энергоснабжения водопроводной насосной станции, которая расположена на территории НПЗ. Помимо Туапсе, вода не поступает в Шепсинский сельский округ.

«До конца сегодняшнего дня на территориях, попавших под отключение водоснабжения, будут расстановлены емкости с восполнением запаса воды для бытовых нужд и питьевых целей (после кипячения)», — заявили власти.

Ранее бывший главком Сухопутных войск России Владимир Болдырев заявил, что текущих мер по защите Туапсе недостаточно. По его словам, защитить город получится с помощью многоуровневой системы обороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ОАЭ сообщили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+

    Бывший глава МИД Германии усомнился в будущем НАТО

    Врач назвала самую важную процедуру для кожи после зимы

    В России прокомментировали возможный запрет Берлина на символику 9 Мая

    Бывшая участница российского шоу о выживании раскрыла правду о питании на проекте

    Бывший украинский футболист рассказал о предложении стать капитаном сборной России

    Популярная в 2000-х челка вернулась в моду

    Шуфутинский высказался о творчестве SHAMAN

    Россиянка с двумя детьми попала в полицию из-за игрушек на вечеринке

    Германия начала разработку проекта бюджета с 200 млрд евро заимствований

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok