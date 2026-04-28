Генерал назвал единственный способ защитить Туапсе от атак

Генерал Болдырев: В Туапсе нужны переносные комплексы ПВО и зенитные пулеметы

Бывший главком Сухопутных войск России Владимир Болдырев считает, что текущих мер по защите Туапсе недостаточно. По его мнению, город нуждается в многоуровневой системе обороны. Свою точку зрения после очередной атаки на Туапсе он высказал в беседе с НСН.

«Надо создать недоступную ПВО, чтобы невозможно было атаковать, с наземными тактическими средствами поражения противника. Это вполне возможно сделать. Нужно поставить туда «Панцири», переносные комплексы ПВО, зенитные пулеметы, дальнобойные средства при необходимости», — заявил он.

Генерал отметил, что атаки продолжаются, поскольку противник находит уязвимые участки. Он подчеркнул, что для надежной защиты требуется комплексный подход с использованием различных средств на всех уровнях. «Это единственный выход с вероятностью до 95 процентов защиты», — подчеркнул он.

По его словам, при такой системе вероятность защиты может достигать высокого уровня. Болдырев добавил, что усиление обороны позволит снизить риски для инфраструктуры и жителей.

В ночь на вторник, 28 апреля, над Туапсе раздались мощные взрывы. В результате атаки ВСУ в городе вспыхнул новый пожар на объекте нефтяной промышленности. Из-за возгорания на нескольких прилегающих к предприятию улицах началась эвакуация.

За последние две недели ВСУ трижды атаковали Туапсе. Первый удар беспилотники ВСУ нанесли 16 апреля, второй раз — 20 апреля, после чего в порту разгорелся мощный пожар, который потушили только спустя пять дней. Впоследствии в Туапсе прошел черный дождь, из-за чего птицы и животные оказались испачканы в мазуте.

