14:26, 28 апреля 2026Россия

Генерал назвал единственный способ защитить Туапсе от атак

Генерал Болдырев: В Туапсе нужны переносные комплексы ПВО и зенитные пулеметы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Бывший главком Сухопутных войск России Владимир Болдырев считает, что текущих мер по защите Туапсе недостаточно. По его мнению, город нуждается в многоуровневой системе обороны. Свою точку зрения после очередной атаки на Туапсе он высказал в беседе с НСН.

«Надо создать недоступную ПВО, чтобы невозможно было атаковать, с наземными тактическими средствами поражения противника. Это вполне возможно сделать. Нужно поставить туда «Панцири», переносные комплексы ПВО, зенитные пулеметы, дальнобойные средства при необходимости», — заявил он.

Генерал отметил, что атаки продолжаются, поскольку противник находит уязвимые участки. Он подчеркнул, что для надежной защиты требуется комплексный подход с использованием различных средств на всех уровнях. «Это единственный выход с вероятностью до 95 процентов защиты», — подчеркнул он.

По его словам, при такой системе вероятность защиты может достигать высокого уровня. Болдырев добавил, что усиление обороны позволит снизить риски для инфраструктуры и жителей.

В ночь на вторник, 28 апреля, над Туапсе раздались мощные взрывы. В результате атаки ВСУ в городе вспыхнул новый пожар на объекте нефтяной промышленности. Из-за возгорания на нескольких прилегающих к предприятию улицах началась эвакуация.

За последние две недели ВСУ трижды атаковали Туапсе. Первый удар беспилотники ВСУ нанесли 16 апреля, второй раз — 20 апреля, после чего в порту разгорелся мощный пожар, который потушили только спустя пять дней. Впоследствии в Туапсе прошел черный дождь, из-за чего птицы и животные оказались испачканы в мазуте.

    Последние новости

    «Дым от пожара виден с Красной Поляны». Крупный российский курорт оказался под ударом ВСУ. В Кремле выступили с заявлением

    Журова оценила перспективы Овечкина в Госдуме

    Владельца «Википедии» оштрафовали в России

    Дело о фейках бывшего «народного губернатора» Донецка прекратили

    Гоген Солнцев рассказал о пересадке волос после неудачного окрашивания в салоне

    Полковник раскрыл планы российской армии после освобождения ДНР

    Иностранец побывал в горах Северной Осетии и описал их фразой «я будто в Нарнии!»

    ВМФ России получит «Академика Макеева» для доставки ядерных ракет

    Названы главные привычки детей долгожителей

    Путин дал поручение главе МЧС после нового удара ВСУ по Туапсе

    Все новости
