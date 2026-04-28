«Ночь была страшная». ВСУ вновь ударили дронами по Туапсе. На нефтеперерабатывающем заводе начался сильный пожар

В Туапсе начался пожар на НПЗ из-за падения обломков БПЛА ВСУ, пострадавших нет

В ночь на вторник, 28 апреля, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) снова нанесли удар по Туапсе. В результате падения обломков дрона на местном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) вспыхнул пожар. По данным оперативного штаба Краснодарского края, пострадавших нет.

При этом власти заявили о серьезном ЧП. По их данным, к тушению возгорания привлекли 164 человека, а также 46 единиц техники. Жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, начали эвакуировать.

Telegram-канал Shot сообщил, что в небе над городом прогремели десятки взрывов. Группы украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) прибыли со стороны моря на низкой высоте. Их атаку отражала система противовоздушной обороны (ПВО). В связи с этим местные жители слышали стрельбу и видели в небе яркие вспышки.

Корреспондент «Кедр.медиа» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) отметила, что после налета дронов над городом стояли огромные черные столбы дыма и пахло гарью. «Ночь была страшная: это не только стрельба и взрывы, но и постоянное жужжание беспилотников. Дрожащие окна», — добавила журналистка.

Украина трижды атаковала Туапсе за две недели

За последние две недели украинская армия уже трижды атаковала Туапсе. Предыдущие налеты беспилотников произошли 16 и 20 апреля, сообщалось о пострадавших и тех, кого спасти не удалось.

После первой атаки в море обнаружили нефтяное пятно. По оценкам специалистов, площадь загрязнения акватории составила 10 тысяч квадратных метров. Для локализации были выставлены боновые заграждения.

После второго налета в морском порту начался пожар, который потушили спустя пять дней. Ликвидацией возгорания занимались около 300 человек и десятки единиц техники. В тушении также были задействованы пожарные поезда.

Из-за действий Киева в море и реку попали нефтепродукты, а в атмосферу поступили продукты горения. В результате в городе прошли осадки, создавшие налеты на поверхностях. Пострадали птицы и бездомные животные. Почти все оказались испачканы в мазуте, горожан призвали позаботиться о них.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, Роспотребнадзор регулярно берет пробы воздуха, проверяя содержание вредных веществ. Помимо того, проводится постоянный мониторинг состояния морской акватории около города.

Минобороны сообщило о почти 200 сбитых беспилотниках

После сообщений о мощных взрывах в Туапсе Министерство обороны России опубликовало заявление о налете украинских дронов на российские регионы.

По данным оборонного ведомства, в ночь на 28 апреля средства ПВО сбили над территорией России, в том числе над Краснодарским краем, почти 200 беспилотников ВСУ.

Под удар попали шесть регионов России. Система ПВО уничтожила 186 летательных аппаратов. Кроме территории Кубани, были атакованы Астраханская, Волгоградская, Ростовская и Курская области, а также Республика Крым. Помимо этого, дроны ВСУ были уничтожены над акваториями Черного и Азовского морей.

Уточняется, что все летательные аппараты относились к самолетному типу.