09:29, 28 апреля 2026Россия

Власти заявили о серьезном ЧП в атакованном ВСУ Туапсе

Майя Назарова
Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

В Туапсе, атакованном беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ), возник мощный пожар на НПЗ. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

По данным властей, ЧП серьезное. Кондратьев пояснил, что к тушению пожара привлекли 164 человека, а также 46 единиц техники. С места в постоянном режиме докладывают о развитии ситуации, заверил губернатор.

Глава Туапсинского округа Сергей Бойко подчеркнул, что жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, начали эвакуировать.

«Пункт временного размещения подготовлен на базе местной школы №6. Прошу жителей следовать всем рекомендациям», — отметил Кондратьев.

До этого в краснодарском оперштабе рассказали, что на нефтезаводе в Туапсе произошел пожар из-за падения обломков беспилотников.

Это уже третья атака на НПЗ в Туапсе за последние две недели. Первый раз предприятие попало под атаку 16 апреля, после чего в окрестностях нашли нефтяное пятно. Вторая атака произошла в ночь на 20 апреля.

